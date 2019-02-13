В уральских агрохолдингах ФСБ и налоговая проводят выемку документов

В агропромышленных холдингах 13 российских регионов ведутся оперативные мероприятия, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и несоблюдением положений Хартии в сфере оборота сельхозпродукции. Обследования и выемку документов проводят сотрудники ФСБ России и Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По информации агентства, силовики пришли в агрохолдинги Свердловской и Челябинской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Мордовии, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской и Липецкой областей.

Источники «Нового Дня» в налоговой сфере подтверждают информацию о проводимых мероприятиях, но пока не указывают, к кому именно пришли с проверками. По неподтвержденным пока данным, в Челябинской области интерес двух ведомств мог вызвать агрохолдинг «Здоровая ферма» депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. По Свердловской области данных на этот момент нет.

Напомним, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции ‒ соглашение, которое подписали крупные агропроизводители по противодействию незаконным действиям на рынке АПК. Документ появился в том числе, чтобы минимизировать потери бюджета от «серых» экспортных операций с зерном и подсолнечным маслом, которые, по данным ФНС, доходили до 65 млрд рублей, а по внутренним контрактам ‒ до 100 млрд.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.19

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