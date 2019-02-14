Суд нашел мошенничество в деле обманутых Алексеем Васильевым пайщиков – дело вернули в прокуратуру

Судебный процесс по многострадальному уголовному делу обманутых пайщиков жилищно-строительного кооператива «Патруши» вновь застопорился. Ленинский районный суд вернул материалы в прокуратуру с требованием переквалифицировать обвинение Алексею Васильеву на более тяжкий состав по статье за мошенничество. По ней застройщику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Изучив обвинительное заключение, судья Антон Белых удовлетворил заявленное в начале процесса ходатайство недовольных слишком мягким обвинением потерпевших о направлении дела на дополнительное расследование. «Как следует из обвинительного заключения и краткого содержания доказательств… Указанные обстоятельства свидетельствуют о заранее возникшем умысле Васильева А.А. на хищение чужого имущества… в связи с чем его действия подлежат квалификации как мошенничество», – говорится в судебном постановлении. Ранее обвинение Васильеву было предъявлено по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Напомним, Алексей Васильев и предприятия его группы компаний Arctic Group пытались реализовать проект дешевого деревянного каркасного строительства в районе села Патруши в Сысертском районе. С покупателей в общей сложности собрали около 225 миллионов рублей, но строительство не было доведено до конца, уже несколько лет люди не могут ни вернуть деньги, ни привлечь его к ответственности. Из трех домов построен лишь один, но шесть лет здание так и не введено в эксплуатацию, а без этого формального основания жильцы не могут получить прописку и, следовательно, семьи не могут встать в очередь на места в детских садах и школах по месту жительства.

Строительство двух соседних домов заморожено на стадии каркасов и в рамках уголовного дела 139 покупателей подали к Васильеву гражданские иску на возмещение ущерба на общую сумму 112,3 млн руб. В каком состоянии находится заброшенная стройка и как живут обитатели единственного заселенного дома мы рассказывали в нашем предыдущем репортаже.

Сам застройщик обвинения в свой адрес отвергает, заверяя, что достроит многострадальные объекты: «Что касается домов № 35 и № 37 – это самодостаточные объекты, проданные квартиры в которых, к тому же, в основном принадлежат моим структурам, и если кого должны волновать – так это в основном меня. Они будут достроены мной или другим застройщиком, по решению руководства ЖСК в обычном порядке, как только юридически будет возможность это сделать», – заявил «Новому Дню» Алексей Васильев.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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