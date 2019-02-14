Инновационный образовательный центр для детей в Первоуральске закрыли на следующий день после торжественного открытия

В середине декабря прошлого года в Свердловской области открылись три «Кванториума», образовательных инновационных центра, где детей от 7 до 17 лет должны бесплатно учить новым технологиям. Два появились в Екатеринбурге ‒ на базе Ельцин-центра и Свердловской детской железной дороги. Один ‒ в знаменитой первоуральской «Шайбе», Инновационно-культурном центре.

Открытие в Первоуральске прошло с большой помпой. Как писали тогда федеральные «Ведомости», в местный «Кванториум» группа ЧТПЗ вложила 25 млн рублей. Деньги пошли на «строительство и оборудование площадки детского технопарка». «Группа ЧТПЗ участвует в формировании сквозной системы подготовки специалистов, начиная с профориентации в школах и заканчивая реализацией корпоративных программ развития талантов. Запуск детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ» – очередной этап развития образовательной инфраструктуры, созданной с учетом перспективных потребностей реального сектора экономики. Здесь созданы все возможности для укрепления научно-технического потенциала российской молодежи», ‒ писало издание 13 декабря 2018 года.

Вот только за прошедшие два месяца с момента торжественного открытия «Кванториума» в Первоуральске его возможностями местные дети и подростки так и не смогли воспользоваться. Едва ли не сразу же после презентации образовательного центра его закрыли, занятия так и не начались. «После открытия всю технику собрали и вывезли обратно в учебный центр Первоуральского новотрубного завода (входит в группу ЧТПЗ, – прим. ред.)», ‒ рассказал «Новому Дню» источник в ИКЦ, на базе которого открылся «Кванториум».

По неподтвержденным данным, площадка оказалась небезопасной. «Не соответствует пожарным требованиям. При ремонте просто срезали всю вентиляцию и систему дымоудаления», ‒ сообщил другой информированный источник.

Эти сведения косвенно подтвердил «Новому Дню» руководитель «Кванториума» Илья Репин. Он пояснил, что занятия не проводятся. «[Задержка] связана с продолжением небольших работ. Образовательный процесс начнется с 18 февраля», ‒ прокомментировал собеседник агентства.

В свердловском областном Дворце молодежи, который курирует процесс в качестве регионального оператора проекта «Кванториумов», не смогли оперативно прокомментировать причины задержки старта образовательных программ в Первоуральске. «У нас все по плану», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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