Технопарк «Кванториум» в Первоуральске опять не открылся. Сроки сдвинули на конец июня (ФОТО)

Детский технопарк «Кванториум» в Первоуральске на базе инновационного культурного центра должен был открыться в конце первого квартала года. Но сроки вновь передвинули – теперь на конец июня. Местные жители рассказали «Новому Дню», что помещения выглядят готовыми, но дети там не занимаются. Торжественно открытый еще в декабре технопарк так и не начал работу в полной мере.

За прозрачными перегородками видны столы и стулья, но отсутствует какое-либо оборудование. Сам вход в на территорию «Кванториума» перекрыт синей лентой. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» сотрудники ИКЦ, занятия на данной площадке до сих пор не проводились.

Напомним, по всей стране «Кванториумы» открылись 13 декабря 2018 года. Тогда пресс-служба Министерства просвещения РФ вместе с Фондом новых форм развития образования проводила телемост в Петербурге в честь запуска 30 площадок по всей стране.

Как писал ранее «Новый День», в Первоуральске торжественное открытие тоже прошло в указанный день, однако образовательный процесс на базе ИКЦ не начался. Источники агентства указывали, что площадка была не готова принять детей по требованиям пожарной безопасности. Тогда информацию косвенно подтвердил и директор «Кванториума» в Первоуральске Илья Репин, заявив, что задержка «связана с продолжением небольших работ» и что занятия начнутся 18 февраля.

Затем на ПНТЗ уточнили, что занятия будут проходить пока не на площадке ИКЦ, а в стенах Центра детского творчества в Первоуральске. «В конце I квартала 2019 года после полной комплектации всех квантумов образовательный процесс стартует в помещении «Кванториум ЧТПЗ», – добавили тогда в пресс-службе завода.

Центр детского творчества в Первоуральске

Однако уже начался второй квартал 2019 года, а «Кванториум» до сих пор базируется на территории Центра детского творчества Первоуральска. «На данный момент занятия ведутся на площадках партнера проекта: в Центре детского творчества Первоуральска, во Дворце молодежи и детском технопарке Ельцин-центра Екатеринбурга. Обучение в первоуральском «Кванториуме» проходят, в общей сложности, 187 детей в возрасте от 7 до 17 лет. На сегодняшний день завершаются монтажные работы (на площадке ИКЦ, – прим. ред.) По их окончании будет установлено оборудование, которое в данный момент находится на складе ключевого партнера проекта – промышленной группы ЧТПЗ», – сообщили в пресс-службе Дворца молодежи.

Собеседники агентства дополнили, что образовательный процесс непосредственно на площадке «Кванториума» должен стартовать к концу июня 2019 года.

Первоуральск, Владислав Тринько

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