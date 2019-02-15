«Все идет по плану»: первоуральский «Кванториум» не должен был заработать одновременно с другими площадками в РФ

Представители Дворца молодежи, регионального оператора проекта детских технопарков «Кванториум», и ПНТЗ, которые спонсировали площадку в Первоуральске, дали разъяснения о том, почему проект не заработал одновременно с другими «Кванториумами» в РФ.

Напомним, по всей стране они открылись 13 декабря 2018 года. Тогда пресс-служба Министерства просвещения РФ вместе с Фондом новых форм развития образования проводила телемост в Петербурге в честь запуска 30 площадок по всей стране. Однако, как уже писал «Новый День», в Первоуральске проект фактически не заработал ‒ торжественное открытие прошло в указанный день, но образовательный процесс пока не начался. Источники агентства указывали, что площадка была не готова принять детей по требованиям пожарной безопасности. Информацию косвенно подтвердил и директор «Кванториума» в Первоуральске Илья Репин, заявив, что задержка «связана с продолжением небольших работ» и что занятия начнутся 18 февраля.

Сегодня в пресс-службе ПНТЗ «Новому Дню» сообщили, что «на начало 2019 года было запланировано продолжение ряда работ по оснащению «Кванториума». «В частности, создание дополнительных зон технического творчества, которое в настоящее время реализуется. В «Кванториуме» формируются списки групп школьников, а также ведется подготовка уже оснащенных необходимым оборудованием квантумов к занятиям, в том числе, проверяется работоспособность всех систем безопасности», ‒ сказали там.

На заводе подтвердили, что занятия начнутся с двухмесячной задержкой ‒ 18 февраля, но при этом не на площадке ИКЦ, где 13 декабря прошлого года проходило торжественное открытие. «Педагоги первоуральского детского технопарка начнут проводить мастер-классы и семинары на площадках партнеров проекта Центре детского творчества Первоуральска, во Дворце молодежи и детском технопарке в Ельцин-центре. В конце I квартала 2019 года после полной комплектации всех квантумов образовательный процесс стартует в помещении «Кванториум ЧТПЗ», добавили в пресс-службе завода.

В свою очередь, во Дворце молодежи пояснили, что проект в Первоуральске «реализуется в плановом режиме». «Решение о создании третьего технопарка в Первоуральске на базе Инновационного культурного центра было принято в конце 2018 года. Соответственно, он развивается по своей дорожной карте. Презентация технопарка состоялась 13 декабря. Тогда же было обозначено, что полноценная работа технопарка начнется в 2019 году. Федеральный оператор предъявляет серьезные требования к материально-техническому оснащению площадок. Поэтому после торжественной церемонии были продолжены работы, необходимые до приведения помещений в полное соответствие с предъявляемыми требованиями», ‒ сообщили в ДМ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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