В Каменском районе несколько десятков жителей провели пикет за отставку главы района

Сегодня в Каменске-Уральской прошел пикет, участники которого потребовали отставки главы Каменского района. На акцию вышли порядка 70 жителей, они обвиняют Сергея Белоусова в хроническом бездействии – проблемы в сфере ЖКХ, по их словам не решаются. Припомнили главе и постоянные аварии на теплосетях 2018 года. Глава отчитался, что отопления зимой 18 года не было всего 24 часа, жители утверждают – что 10 дней.

В прошлом году, напомним, каменцы провели акцию в центре Екатеринбурга, требуя внимания к своим проблемам. Жители поселков Позариха и Мартюш рассказали, что у них серьезные проблемы с теплоснабжением из-за высокой степени износа труб. Здесь часто случаются отключения из-за порывов. Кроме того, местные жаловались на то, что канализационные стоки часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях. С требованиями разобраться в ситуации жители Каменского района и встали тогда у Театра драмы в Екатеринбурге. Обращения их были адресованы главе района Сергею Белоусову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту России Владимиру Путину.

«Мне звонила заместитель главы района по социальным вопросам и намекала, чтобы я акцию отменил. Она мне пожелала беречь семью и здоровье», – рассказал РИА «Новый День» организатор акции Павел Иванов.

Каменский район, РИА «Новый День», служба информации

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