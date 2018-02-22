Жители Каменского района пикетируют правительство области, пока правительство области навещает Каменский район (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге напротив правительства области и регионального заксобрания прошел пикет жителей Каменского района. О бедах селян из Позарихи и Мартюша наше агентство уже неоднократно писало – в поселках серьезные проблемы с теплоснабжением из-за высокой степени износа труб. Здесь часто случаются отключения из-за порывов. Кроме того, местные жалуются на то, что канализационные стоки часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях. С требованиями разобраться в ситуации жители Каменского района и встали у Театра драмы в Екатеринбурге. Обращения их были адресованы главе района Сергею Белоусову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту России Владимиру Путину.

Пикет каменцев

Интересно, что накануне стало известно о визите главы региона, одновременно являющегося председателем правительства области, в Каменский район. Сегодня г-н Куйвашев открывает каток «Каменск-Арена», встречается с членами общественных организаций и участвует в памятных событиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Поэтому логично, что гораздо целесообразнее было бы передать требования непосредственно губернатору – и даже ехать никуда бы не пришлось. Но активисты пояснили, что просто не знали о визите главы региона в Каменский район, к главе которого у жителей накопились претензии.

Добавим, что в Мартюше и Позарихе кое-какие работы все же ведутся. На вопрос журналистов о том, предпринимают ли что-то местные власти, представительница инициативной группы Людмила Поздеева отметила: «Латают». Но, по ее словам, этого недостаточно, поэтому люди решили выйти на пикет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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