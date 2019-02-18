Жители Орджоникидзевского округа смогут принять участие в довыборах в заксо досрочно

В Свердловской области узаконят досрочное голосование на довыборах в заксобрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект обсудили сегодня депутаты профильного комитета. Его председатель Владимир Никитин пояснил, что сейчас в избирательном кодексе области есть пробел – там не прописано, как будет голосовать на довыборах в заксо избиратель, который по каким-то причинам не может прибыть на избирательный участок в день выборов. Возможных вариантов два – открепительные удостоверения или досрочное голосование. Законодатели склонились ко второму варианту. «Речь идет об Орджоникидзевском округе, куда там открепляться – с Фронтовых Бригад на Бакинских Комиссаров?» – аргументировал депутат Виктор Шептий.

Между тем именно на Уралмаше в прежние годы во время выборов в Гордуму фиксировалась подозрительная активность «досрочных» избирателей. В сентябре еще за неделю до дня выборов число граждан, проголосовавших на выборах депутатов городской думы досрочно, превысило «подозрительную» отметку в 1 % от общего числа избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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