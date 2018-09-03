Число досрочно проголосовавших на Уралмаше перевалило за «подозрительную» отметку

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга по итогам минувших выходных число граждан, проголосовавших на выборах депутатов городской думы досрочно, превысило 1 % от общего числа избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, по состоянию на утро понедельника избирательные участки посетил 1 991 избиратель при общем количестве 196 108. При этом самый высокий уровень – в одномандатном округе № 15: там уже проголосовали 793 человека, или 1,25% избирателей. В округе № 14 – чуть ниже: 1,21%.

В остальных районах города явка на досрочном голосовании заметно ниже, самая низкая – в Октябрьском районе: около 0,29%.

Всего го городу проголосовали досрочно уже 4 788 человек, или 0,49% избирателей. Досрочное голосование продлится до 8 сентября включительно.

Напомним, по мнению политологов, высокий процент досрочно проголосовавших почти всегда снижает легитимность процесса, так как может быть косвенным признаком нарушений – подкупов или подвозов избирателей. По правилам, установленным ЦИК, в том случае, если на каком-то участке число проголосовавших досрочно превышает 1 % от общего числа избирателей, на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов проголосовавших досрочно, сразу после извлечения проставляется печать участковой комиссии. Таким образом в случае оспаривания результатов выборов их можно будет отличить от остальных.

Екатеринбург, служба информации

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