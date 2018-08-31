Ажиотаж на Уралмаше продолжается: досрочно проголосовали уже 1300 человек

Начавшийся с первого же дня досрочного голосования ажиотаж в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге не только не идет на спад, но и нарастает.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизибиркоме, вчера вечером на участки 13, 14 и 15 одномандатных избирательных округов пришли 747 человек. Вместе с теми, кто проголосовал позавчера, это уже 1 300 человек, или 0,68 % от всего числа избирателей района. Досрочное голосование продлится до 8 сентября.

Добавим, что, по мнению политологов, высокий процент досрочно проголосовавших почти всегда снижает легитимность процесса, так как может быть косвенным признаком нарушений – подкупов или подвозов избирателей. По правилам, установленным ЦИК, в том случае, если на каком-то участке число проголосовавших досрочно превышает 1 % от общего числа избирателей, на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов проголосовавших досрочно, сразу после извлечения проставляется печать участковой комиссии. Таким образом в случае оспаривания результатов выборов их можно будет отличить от остальных.

Избирком пока не дает никаких объяснений странной избирательской активности уралмашевцев и эльмашевцев. «Пока не знаю причин», – прокомментировал председатель горизбиркома Илья Захаров. «Мы каждый день ездим по участкам, контролируем законность. И в любом случае обращаем внимание членов УИК на то, чтобы они просили с досрочно голосующих обосновательные документы или билеты, доказывающие их невозможность прийти на голосование 9 сентября», – сообщили в областном избиркоме.

Вчера в Орджоникидзевской ТИК в беседе с «Новым Днем» вспомнили, что такая же высокая явка у них была на досрочном голосовании на довыборах весной 2017 года. «И те же самые кандидаты шли», – уточнили там. Напомним, в марте 2017 года самовыдвиженец Владимир Смирнов, которого неофициально поддерживал глава района Вячеслав Трапезников, получил в 14-м округе более 40 % голосов, а единоросс Владимир Стругов, за которым стоял депутат заксо Игорь Володин, проиграл. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий тогда заявил, что «решающую роль (в проигрыше единороссов) сыграли манипуляции с организацией досрочного голосования, применявшиеся соперниками наших кандидатов». В этот раз по 14-му округу баллотируются три фигуранта того конфликта: Игорь Володин от «Единой России» по одномандатному округу, а Смирнов и Стругов – от той же партии, но по списку: Смирнов – № 1, Стругов – № 2. Трапезников по-прежнему возглавляет район.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

В Екатеринбурге генерал ищет школьника, которому подарит винтовку. / От кандидатов-«пенсионеров» зачищены уже четыре из семи районов Екатеринбурга. / В районе Автовокзала настал конец света – не работают светофоры, автомобилисты стоят в пробках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»