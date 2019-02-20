Депутаты гордумы создадут молодежную палату

В гордуме Екатеринбурга появится собственная молодежная палата. С этой идеей выступил спикер Игорь Володин, который предложил привлекать активных молодых людей к общественно-политической и парламентской работе.

Согласно проекту положения о молодежной палате, в новый орган будут входить 50 участников в возрасте от 18 до 30 лет. Предлагать кандидатуры могут вузы (по одному человеку от учебного заведения) и общественные организации. Формировать палату будет специальная рабочая группа, в которую могут войти все желающие депутаты.

Идею Володина сегодня поддержала комиссия по образованию ЕГД. Вопрос о создании молодежной палаты будет включен в повестку следующего заседания думы.

Напомним, в гордуме Екатеринбурга за последние два месяца также появились депутатская комиссия по этике и женская фракция.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

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