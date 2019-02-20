Присяжные признали виновным верхотурца, который сжег соседей вместе с домом

Коллегия присяжных признала виновным 31-летнего верхотурца, умышленно спалившего соседний дом вместе с жильцами, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда. Прокурор потребовал для подсудимого пожизненного заключения. Приговор будет оглашен завтра, 21 февраля, в 14:00.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября 2017 года в жилом доме на улице Малышева в Верхотурье. О пожаре в полицию сообщили патрульные в 00:45 11 октября. В крайне тяжелом состоянии в больницу с указанного адреса были доставлены двухлетняя девочка, ее трехлетний брат и их мама 1986 года рождения, с 70% ожогами тела. Дедушка малышей, мужчина 1953 года рождения, скончался в машине скорой помощи, девочка и ее мама – позже в больнице.

Под подозрением оказался сосед – 31-летний Виктор Чупров. В ночь на 11 октября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее возникшего конфликта, решил поджечь двухквартирный одноэтажный деревянный дом, одна из квартир в котором принадлежала его недругу. К своему врагу он попасть не смог, поэтому поджог дом с другой стороны. Пострадавшие, которые там проживали, не имели никакого отношения к конфликту.

Вердиктом коллегии присяжных Чупров признан виновным в умышленном поджоге и убийстве общеопасным способом трех лиц. По их мнению, подсудимый не заслуживает снисхождения.

Верхотурье, служба информации

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