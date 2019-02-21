Верхотурец получил пожизненный срок в колонии особого режима за сожжение соседей

Свердловский облсуд огласил приговор Виктору Чупрову из Верхотурья, который поджог соседний дом, в результате чего погибли три человека, в том числе маленький ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, Чупров приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме того, он обязан будет возместить ущерб от своих действий, а это более 1 млн. рублей.

Напомним, накануне свое слово сказала коллегия присяжных, на участии которых в деле настаивал сам подсудимый. Но присяжные признали его виновным в умышленном поджоге и убийстве общеопасным способом трех лиц. По их мнению, подсудимый не заслуживает снисхождения. Как уже писал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября 2017 года в жилом доме на улице Малышева в Верхотурье. В крайне тяжелом состоянии в больницу с указанного адреса были доставлены двухлетняя девочка, ее трехлетний брат и их мама 1986 года рождения, с 70% ожогами тела. Дедушка малышей, мужчина 1953 года рождения, скончался в машине скорой помощи, девочка и ее мама – позже в больнице. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

Поджигателем оказался сосед – 31-летний Виктор Чупров. В ночь на 11 октября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь двухквартирный одноэтажный деревянный дом, в одной из квартир которого жил мужчина, с которым Чупров был в ссоре. К своему врагу он попасть не смог, поэтому поджог дом с другой стороны. Семья, которая там проживала, не имела никакого отношения к конфликту двух мужчин.

Верхотурье, служба информации

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