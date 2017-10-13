Дом в Верхотурье, где при пожаре погибли три человека, поджег сосед (ФОТО)

Полиция по горячим следам раскрыла поджог жилого дома в Верхотурье, где на этой неделе погибли три человека – пожилой мужчина, молодая женщина и маленькая девочка. Обвинение в поджоге предъявлено соседу погибших 1986 г.р.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, о пожаре в полицию сообщили патрульные в 00:45 11 октября. В крайне тяжелом состоянии в больницу с указанного адреса были доставлены двухлетняя девочка, ее трехлетний братик и их мама 1986 года рождения, с 70% ожогами тела. Дедушка малышей, мужчина 1953 года рождения, скончался в машине скорой помощи, девочка скончалась в реанимационном отделении. Мать, по сообщению СУ СКР, скончалась позже в больнице. Мальчику оказывают медицинскую помощь.

В момент трагедии отец семейства возвращался из соседнего села. О беде ему сообщили по телефону соседи. Он тотчас же примчался, бросился в дом и спас еще троих членов семьи, пока пожарные боролись с огнем, а медики работали с его женой.

Опытные сыщики заподозрили поджог. В район, где произошла трагедия, были направлены комплексные силы полиции. Участковые, оперативники, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы заходили в каждый двор, в каждую квартиру, шаг за шагом восстанавливая картину произошедшего и устанавливая личность злоумышленника, причастного к поджогу.

В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий под подозрением оказался сосед. По версии следствия, в ночь на 11 октября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее возникшего конфликта, решил поджечь двухквартирный одноэтажный деревянный дом, одна из квартир в котором принадлежала его недругу. «Следует отметить, что все пострадавшие проживали во второй квартире и не имели никакого отношения к тому мужчине, к которому у злоумышленника была неприязнь», – добавляют в СУ СКР.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено сегодня. По делу назначен и проводится ряд необходимых экспертиз: судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая. В отношении обвиняемого будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Верхотурье, Служба информации РИА «Новый День»

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