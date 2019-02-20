МУГИСО продлило срок поиска нового директора для убыточного ГУП «Фармация»

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области почти на месяц продлило срок приема документов для соискателей должности директора ГУП СО «Фармация».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом размещено на официальном сайте МУГИСО. Если в прежней редакции объявления документы принимались до 20 февраля, то теперь этот срок продлили до 14 марта. Сам конкурс состоится 19 марта. С чем связано такое решение, в МУГИСО не сообщают.

В сообщении министерства также указаны показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУПа за 9 месяцев 2018 года: чистый убыток составил 35 млн 245 тысяч рублей при выручке от продажи товаров в 871 млн 502 тысячи рублей. Среднемесячная зарплата на предприятии составляет 28 771 рубль, что на 8000 рублей ниже средней по области и почти на 14000 рублей – средней по России.

Как уже сообщал «Новый День», до осени прошлого года ГУПом руководила Наталья Обухова. Перед тем, как прийти на работу в государственное фармпредприятие, она работала в бизнес-структурах депутата заксо Александра Серебренникова, среди активов которого – сеть аптек. После прихода Обуховой в ГУП у прибыльного предприятия начались проблемы и убытки, после чего она и была уволена. Уральские СМИ тогда писали, что в действиях женщины можно было усмотреть попытку доведения ГУПа до банкротства, высказывалось предположение, что делалось это для того, чтобы экс-шеф Обуховой смог дешево приватизировать госпредприятие.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

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