В Свердловском исполкоме «Единой России» назначен временный руководитель

Врио руководителя свердловского регионального исполкома «Единой России» назначен депутат заксобрания Дмитрий Жуков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, такое решение принято сегодня на заседании президиума федерального генсовета партии в Москве. Перед этим, 7 февраля, Дмитрия Жукова порекомендовал на этот пост президиум свердловского регионального политсовета «Единой России». Дмитрий Жуков родился в 1977 году в Серове. В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы; несколько лет, до 2014 года работал коммерческим директором ОАО «Птицефабрика Первоуральская»; в 2015-2016 – общественный советник управляющего Северного управленческого округа Свердловской области. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания. Считается хорошим знакомым вице-губернатора Сергея Бидонько, который тоже большую часть жизни проработал на севере области.

Напомним, предыдущий руководитель исполкома Александр Косинцев покинул свой пост еще 2 июня 2018 года, за день до праймериз, но это не афишировалось. Добавим, екатеринбургские праймериз «Единой России» стали самыми скандальными в отличие от других регионов, где проходило предварительное голосование партии. Борьба за места кандидатов в депутаты городской думы сопровождалась массовыми подкупами, подвозом избирателей и принуждениями к явке. В отдельных районах на внутрипартийных выборах дошло до рукоприкладства.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

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