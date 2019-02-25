Завершено присоединение департамента молодежной политики к минобразования

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении структуры министерства образования и молодежной политики. Документ опубликован на портале официальной информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент молодежной политики, присоединенный к министерству, будет находиться в сфере ответственности одного из заместителей министра. В департаменте будет два отдела – отдел патриотических проектов и программ и отдел молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде.

Напомним, до начала декабря департамент молодежной политики существовал как самостоятельный исполнительный орган под руководством бывшей гимнастки Ольги Глацких, но затем губернатор решил присоединить департамент к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области».

Скандал вокруг Ольги Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая и закончилась реорганизацией департамента. В конце декабря Ольга Глацких написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию, так как «не хочет подставлять губернатора».

Екатеринбург, служба информации

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