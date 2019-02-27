В министерстве образования и молодежной политики будет 145 сотрудников

В реорганизованном областном министерстве образования и молодежной политики будет 145 штатных сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая цифра содержится в опубликованном сегодня постановлении за подписью губернатора. Сумма их должностных окладов составит 3 млн 087 тысяч рублей в месяц.

Добавим, предельный лимит штатной численности министерства образования по состоянию на 2018 год составлял 131 человек с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2 млн 401 тысяча 800 рублей в месяц. В департаменте молодежной политики, согласно положению о нем, предельный лимит штата составлял 17 человек с фондом по должностным окладам 374 тысячи 724 рубля. Добавим, что доход бывшего руководителя департамента Ольги Глацких, согласно декларации, в 2017 году составил 1,5 млн рублей в год, или в среднем 125 тысяч в месяц.

Напомним, до начала декабря 2018 года департамент молодежной политики существовал как самостоятельный исполнительный орган под руководством бывшей гимнастки Ольги Глацких, но затем губернатор решил присоединить департамент к областному министерству образования. Скандал вокруг Ольги Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда: «Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая и закончилась реорганизацией департамента. В конце декабря Ольга Глацких написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию, так как «не хочет подставлять губернатора».

Екатеринбург, служба информации

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