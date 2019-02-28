В Свердловской области и Приморье сиротам сложнее всего получить жилье по решению суда

Свердловская область стала второй по числу неисполненных судебных решений, вынесенных в пользу детей-сирот, претендующих на получение жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информация содержится в бюллетене федеральной Счетной палаты. Наибольшее количество неисполненных судебных решений, по которым возбуждено исполнительное производство, отмечено в Приморском крае (3 095), Свердловской области (2 831) и Саратовской области (2 023). В качестве положительного момента в СП отмечают, что в Свердловской области на исполнение судебных решений средства выделялись целевым образом, но их было недостаточно.

Напомним, на днях областной замминистра строительства Игорь Дубровин рассказал на комитете заксобрания, что в Свердловской области быстрее всех растет число детей-сирот, получающих право на жилье. Если по состоянию на 1 января 2018 года в очереди на получение квартир стояли 5 520 выпускников детских домов, то в этом году – уже 5 784. «Цифра безумно большая. По-моему, ни в одном другом регионе она не растет так быстро», – заявил чиновник. В бюджете на покупку жилья для сирот на этот год заложен 1 млрд 218 млн рублей, очевидно, что для решения задачи этой суммы недостаточно. В среднем Свердловские власти обычно покупают для сирот 700-800 квартир в год. Напомним, в 2017 году Игорь Дубровин заявлял, что чтобы обеспечить жильем всех очередников из этой категории, необходимо 6,6 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд – только на тех, по которым уже есть положительное решение суда о предоставлении жилья.

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