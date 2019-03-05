Губернатор Куйвашев посоветовал охотникам носить красные шапки и жилеты

Губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал охотникам, которые охотятся группой, носить яркие головные уборы или жилеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится: «При осуществлении коллективной охоты каждому из ее участников рекомендуется использовать ясно видимый сигнальный элемент верхней одежды или головной убор, или сигнальный жилет яркого (красного или оранжевого) цвета».

Напомним, за последние месяцы в регионе произошло несколько смертельных несчастных случаев на охоте по вине ее участников. Причем в ряде случаев охотники даже не успевали выйти из автомобиля. Например, в январе в районе деревни Сергуловка один из охотников, мужчина 1965 г.р., спутал машину загонщика вдали с лосем и выстрелил, попав в егеря, 1952 г.р. От полученного ранения пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый признал свою вину. В ноябре в Пригородном районе другой охотник, ехавший с товарищем в автомобиле, случайно выстрелил в него, сидя на заднем пассажирском сиденье. Водитель скончался на месте происшествия. Виновный получил условный срок.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

Нижнетагильский завод оштрафован за сброс химических отходов в реку. / «Доширак», поход на шашлыки и снеговик – какие подарки готовят мужчины на 8 Марта (ВИДЕО). / Два екатеринбуржца пойдут под суд за заказ анаболиков из Белоруссии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»