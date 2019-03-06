«Кто не придет – сдаст мандаты»: в свердловском парламенте собирают срочное заседание, чтобы обсудить законопроект Путина

Заксобрание Свердловской области проведет внеочередное заседание 7 марта, чтобы обсудить президентский закон о социальных доплатах к пенсиям. Решение об этом будет принято на совете парламента, который экстренно созывается к 13:00. Эту информацию РИА «Новый День» подтвердил депутат Вячеслав Вегнер.

Парламентарии должны вынести заключение к проекту федерального закона об изменении порядка индексации пенсии, который был внесен в Госдуму 4 марта. Граждане, которым назначены минимальные пенсии, смогут получать социальные выплаты сверх величины регионального прожиточного минимума. Это предложение сделал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«К сожалению, наши чиновники больше думают об отпусках, чем об активной работе. Сейчас получили пинок от президента, потому что есть нерадивость и нерасторопность на местах. Это хорошая оплеуха нам всем», – отметил собеседник агентства.

Депутат не сомневается, что, несмотря на предпраздничный день, завтра соберется необходимый кворум для обсуждения президентской инициативы. «Кто разъедется – сдаст мандаты», – полушутя заявил Вегнер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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