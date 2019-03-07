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Четверг, 7 марта 2019, 11:32 мск

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Заксо единогласно поддержало инициативу Путина о пересчете пенсий

Депутаты заксобрания на внеочередном заседании единогласно одобрили федеральный законопроект о доплатах пенсионерам, чья пенсия меньше регионального прожиточного минимума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании выступила управляющая региональным управлением ПФР Татьяна Опалева. Она пояснила, что минимальные пенсии сейчас получают граждане, имеющие маленький стаж или стаж с большим перерывом, или имевшие очень маленький оклад. По словам спикера Людмилы Бабушкиной, в Свердловской области таких пенсионеров сейчас 101 600 человек. Прожиточный минимум для пенсионера в регионе составляет 8 884 рубля. Таким образом, если размер пенсии 7 тысяч рублей, то пенсионер получит социальную доплату из федерального бюджета в размере 1 884 рублей. Индексироваться в дальнейшем будет уже эта сумма.

13 марта федеральный законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении уже с учетом мнения региональных заксобраний, чем и объяснялось срочное проведение сегодняшнего заседания.

Сегодня все фракции заксо проголосовали за, только коммунисты отметили, что такими мерами федеральная власть пытается восстановить свой авторитет после непопулярной пенсионной реформы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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