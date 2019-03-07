Для срочного голосования по проекту Путина в заксо не приехали 12 депутатов

На внеочередное заседание Свердловское заксо явились 37 депутатов из 49.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 10:00 подъехали только 25 депутатов при кворуме 26, но в течение пяти минут подтянулись еще 12 опоздавших.

Секретариат начал зачитывать причины отсутствия остальных: Илья Бондарев – отпуск по основному месту работы, Вячеслав Брозовский – командировка, Михаил Голованов, Андрей Жуковский – по служебной надобности (напомним, основное место работы депутата Голованова – в Севастополе, Жуковского – в Омске). Председатель Людмила Бабушкина остановила докладчика, напомнив, что заседание – внеочередное, поэтому нужно отнестись к этому снисходительно, и поблагодарила тех депутатов, которые очень быстро смогли сориентироваться и поменять планы.

Парламентарии долждны вынести заключение к проекту федерального закона об изменении порядка индексации пенсии, который был внесен в Госдуму 4 марта. Граждане, которым назначены минимальные пенсии, смогут получать социальные выплаты сверх величины регионального прожиточного минимума. Это предложение сделал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В Свердловской области действие этого закона распространится примерно на 101 тысячу человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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