«Автомобилист» встретится с уфимским «Салаватом» в полуфинале Востока

Определился соперник «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф КХЛ. Екатеринбуржцы сразятся с уфимским «Салаватом Юлаевым» за выход в финал Восточной конференции.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» обошел «Трактор» с общим счетом в серии 4:0. «Салават» одолел магнитогорский «Металлург» по итогам шести матчей – 4:2. Обе команды до последнего не знали, что встретятся в полуфинале Востока, так как нужно было дождаться исхода серии между «Барысом» и «Торпедо» – накануне в седьмом матче победила команда из Казахстана.

Так как «Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата занял первое место на Востоке, клуб обеспечил себе преимущество домашней площадки. Первые матчи полуфинала конференции пройдут в Екатеринбурге 14 и 16 марта. С сегодняшнего дня открывается продажа билетов для всех екатеринбургских болельщиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

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