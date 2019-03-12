Акция по поиску нелегальных мигрантов: в Екатеринбурге задержано более 150 человек (ФОТО)

Более 150 человек было задержано сегодня в Екатеринбурге на площадках рынка «Таганский ряд» и ТЦ «Новомосковский».

Как рассказал РИА «Новый День» источник в силовых структурах, мероприятия, в которых участвовали сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, прошли в продолжение подобных же рейдов в других регионах и в Москве. Всех задержанных проверят на предмет соблюдения ими миграционного законодательства. Работники рынка «Таганский ряд» рассказали корреспонденту агентства, что сегодня проверка закончилась в середине дня, но они ожидают, что завтра мероприятия будут проводиться снова.

Напомним, вчера подобные мероприятия прошли и в Москве. В ходе обысков на столичном рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» были задержаны десятки мигрантов. Как передавал ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, операция силовиков носила плановый характер. Всех задержанных проверяли на соблюдение порядка пребывания в стране.

Добавим, 15 февраля этого года проверка иностранных граждан прошла и на строительной площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо». По результатам проверки за несоблюдение миграционных требований три работника субподрядной организации были задержаны, а еще трем выписаны административные штрафы. Конгресс-холл, к которому предъявляются особые требования по безопасности, должен быть достроен в ближайшее время, а летом здесь ждут президента Владимира Путина.

Екатеринбург, служба информации

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