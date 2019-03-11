Спецоперация в Москве: силовики задержали десятки мигрантов

В ходе обысков на столичном рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» задержаны десятки мигрантов. Сейчас их проверяют на причастность к ряду преступлений.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, операция силовиков носила плановый характер. Всех задержанных проверяют также на соблюдение порядка пребывания в стране.

Ранее стало известно о том, что утром на рынок «Садовод» и в ТЦ «Москва» в районе Люблино нагрянули силовики. Входы в здания были перекрыты, внутри проводился досмотр граждан.

По неофициальной версии, операция могла стать ответом силовиков на «разборки» этнических группировок. В частности, речь может идти о драке на Белореченской улице, 6 в Москве, которая произошла в минувшие выходные. По данным ТАСС, тогда огнестрельное ранение получил мужчина 1968 года рождения, еще трое обратились к медикам с ножевыми ранениями. В соцсетях пользователи отмечали, что в здании через дорогу от дома №6 на Белореченской улице располагается «этнический» ресторан-сауна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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