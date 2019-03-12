Пенсионер, сломавший ногу на территории ПНТЗ, требует полмиллиона рублей от завода: «Меня вынудили уволиться, а у меня на попечении внук и два инвалида» (ВИДЕО)

Пенсионер из Первоуральска хочет отсудить у Новотрубного завода полмиллиона рублей. Бывший слесарь-ремонтник больше года назад сломал ногу на территории предприятия, когда шел в душевую финишного центра ЧТПЗ. Мужчина рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что после оформления акта о несчастном случае на производстве его вынудили уволиться с предприятия. При этом никакой компенсации за полученную травму ему никто не предлагал. Сейчас пенсионер вынужден выживать на пенсию вместе с внуком, который находится на его попечении.

Пенсионер требует от ПНТЗ полмиллиона за травму

Виктор Кузнецов начал работать слесарем-ремонтником на ПНТЗ в августе 1972 года. Пенсионер рассказывает, что последние несколько лет он трудился в финишном центре Новотрубного завода. Работа его устраивала, у работодателя вопросов к нему не было, если судить по грамотам и благодарностям.

Все изменилось утром 2 октября 2017 года. В тот день Виктор Кузнецов шел на работу. Мужчина успешно миновал проходную завода и двигался по тротуару в сторону душевой цеха. Из-за свежевыпавшего снега Виктор Николаевич не заметил наледи, наступил на нее, поскользнулся и упал. Пенсионер рассказывает, что после падения его подняли коллеги и отнесли к заводским медикам для оказания первой помощи. Оттуда машина скорой помощи доставила мужчину в травмпункт. Врачи диагностировали у Виктора Кузнецова перелом большой берцовой кости, лодыжки. На заводе на информацию о травме отреагировали негативно, вспоминает собеседник «Нового Дня».

Пенсионер рассказывает: ему начали угрожать, что он лишится рабочего места, если оформит акт о несчастном случае. «Посредником между мной и администрацией выступала цеховой инспектор по технике безопасности и охране труда Зайцева. Она мне сказала, что если я оформлю больничный лист, оформлю акт о несчастном случае, то «в нашей компании вам не работать, сделаем все, чтобы вас уволить», – вспоминает Виктор Кузнецов.

Впрочем, акт о несчастном случае все-таки был составлен. 16 дней пенсионер находился в стационаре на лечении, а после был на больничном до декабря 2017 года. «В декабре они выписали меня на работу, но я отработал одну смену – у меня нога стала припухать. И в результате пришлось обратиться в больницу по месту жительства к хирургу. Он поставил диагноз – «посттравматический артроз», – рассказывает корреспонденту РИА «Новый День» Виктор Кузнецов.

В итоге в 2018 году мужчина провел на больничном в общей сложности 275 дней. До работы после лечения его уже не допускали. «Они нашли повод, меня перестали допускать до работы, пока я не сдам экзамены по охране труда и технике безопасности. Интересный момент получается, после первого экзамена 10 вопросов отвечал по компьютеру. Из 10 на 8 ответил прекрасно, а в двух вопросах что-то перепутал. И с этого момента у меня и начались головоломки и проблемы», – говорит Виктор Кузнецов.

Виктор Николаевич отметил, что экзамены они сдают каждый год. И обычно по билетам. Поэтому никаких проблем у него не возникало. Пенсионер считает, что его нарочно «валили» во время проверки знаний ТБ, так как он все же оформил акт о несчастном случае. На нервной почве у мужчины начались проблемы с сердцем, давлением, стали мучить головные боли. Потому Виктор Кузнецов принял решение уволиться с завода в связи с уходом на пенсию. Кроме того, первоуралец пошел в суд, чтобы получить компенсацию от завода за два перелома. Мужчина считает, что Новотрубный завод должен выплатить ему полмиллиона рублей за моральные и физические страдания. «На первое заседание представители завода не явились. На второе заседание они пришли и выразили свое недовольство, что вроде сумма фантастическая», – вспоминает собеседник агентства.

По словам мужчины, представители ПНТЗ пытались переложить ответственность за наледь на тротуаре на территории предприятия на подрядчика, который отвечает за уборку. Впрочем, 10 января 2019 года суд решил взыскать с Новотрубного завода в пользу Виктора Кузнецова 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В пресс-службе предприятия «Новому Дню» сообщили, что намерены выплатить компенсацию пенсионеру, которую назначил суд. «Предприятие полностью исполнит решение суда по иску Кузнецова о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов после вступления его в законную силу. Со стороны предприятия апелляционной жалобы не подавалось. В досудебном порядке сотруднику была предложена компенсация в соответствии с подтверждающими медицинскими документами. Такие документы Кузнецовым предоставлены не были», – сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ЧТПЗ» в Первоуральске.

Виктор Кузнецов решением суда недоволен. Пенсионер намерен обжаловать сумму компенсации. «Я пойду до конца. Мне этого мало за все мои страдания и за все, что будет. Этот вариант меня не устраивает. Если бы я работал, проблем бы не было. Я бы спокойно подкопил и создал запас, и был бы спокоен, а сейчас я не могу. Сейчас у меня под опекой находится 13-летний внук. Помимо того, дочь инвалид второй группы, неработающая. А также отец, которому 92 года, и он инвалид третьей группы. Вот и приходится помогать. Я один работал. А сейчас я лишился всего. Сколько я проживу – не знаю, но мне ведь еще 5 лет поднимать внука», – говорит Виктор Кузнецов.

Апелляционная жалоба пенсионера поступила в Свердловский областной суд.

Первоуральск, Владислав Тринько, Дамир Харисов, Антон Отман

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