Работник ПНТЗ собирается отсудить у предприятия почти 1 миллион рублей за полученную травму на производстве (ФОТО)

В Первоуральском городском суде состоится заседание по делу сотрудника ПНТЗ, который требует у предприятия почти миллион рублей в качестве компенсации за полученную травму. Три года назад 21-летнему слесарю-ремонтнику Артуру Саляхову раздробило ногу во время ремонта гидропресса. Попытка получить компенсацию успехом не увенчалась – сумма, которую готов был выплатить завод, была в разы меньше той, на которую рассчитывал молодой человек, к согласию стороны не пришли. Теперь слесарь подал иск в суд с требованием возместить ему моральный ущерб и выплатить 900 тысяч рублей.

Как рассказал «Новому Дню» Артур Саляхов, инцидент произошел 13 декабря 2016 года в финишном Центре ПНТЗ. В тот день он занимался ремонтом гидропресса. Каретка станка была в нейтральном положении и не мешала молодому человеку работать. «Снизу работали еще наши ребята. Они не убедились, что сверху работаем мы и отцепили шланги высокого давления. За счет них держалась каретка в нейтральном положении. Давление сбросилось, она покатилась, моя нога соскользнула и ее зажало между станиной и стопором каретки», – вспоминает Артур.

Со слов пострадавшего, его ногу извлекали из пресса минут пять. Затем молодого человека отнесли в медпункт. После за Артуром приехала машина скорой помощи, он был госпитализирован. Врачи диагностировали у молодого человека оскольчатый перелом большой берцовой кости со смещением, также пострадал голеностопный сустав. 27 декабря первоуральца отпустили домой с аппаратом Илизарова. К весне 2017 года Артуру сделали операцию: сняли аппарат Илизарова и поставили в ногу пластину. Однако кости не срастались. После многочисленных консультаций молодой человек отправился лечить поврежденную конечность в Курган.

В итоге кости срослись, но врачи говорят, что сам голеностопный сустав в плохом состоянии. По словам Артура, его придется или замыкать, чтобы он не сгибался, либо менять полностью. В общей сложности слесарь пробыл на больничном 1 год 8 месяцев.

Фото предоставлены Артуром Саляховым

Как сообщил пострадавший корреспонденту «Нового Дня», в акте о травме на производстве виновными были признаны начальник смены и мастер. На основании этого документа Артур пытался добиться компенсации причиненного морального ущерба. «Я в досудебном хотел решить, написал заявление, просил сумму 800 тысяч рублей. Сначала ответили, что готовы выплатить 50 тысяч рублей. Потом они решили дать 150 тысяч рублей, но нужно было подписать заявление, что я не имею претензий к заводу», – говорит работник ПНТЗ.

Сейчас Артур продолжает трудиться на предприятии. Пострадавший сетует, что травма серьезно сказывается на его жизни – нога из-за нагрузок болит, не сгибается, равновесие на ней он держать не может. Кроме того, до сих пор ребром стоит вопрос об операции на пострадавшем суставе. Активный отдых и спорт пришлось свести к минимуму. В связи с этим молодой человек направил иск в Первоуральский суд, где указал сумму компенсации морального вреда за полученную травму на производстве – 900 тысяч рублей. Заседание состоится завтра в 11:00.

В пресс-службе ПНТЗ прокомментировали предстоящее судебное разбирательство следующим образом: «Предприятие ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством. Решение по иску Саляхова А.Р. будет вынесено по итогам заседания Первоуральского городского суда 19 июня 2019 года. По итогам расследования несчастного случая, руководители сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, а также к прохождению внеплановых инструктажей по охране труда. В настоящий момент работник продолжает трудовую деятельность на предприятии со сниженной нагрузкой».

Первоуральск, служба информации

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