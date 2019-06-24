ПНТЗ по суду заплатит 300 тысяч пострадавшему на производстве работнику (ФОТО)

В первоуральском суде сегодня рассмотрели исковое заявление рабочего, который требует у предприятия почти миллион рублей за травму на предприятии. На заводе молодой человек повредил ногу, после чего пробыл на больничном почти два года.

На заседание пострадавший Артур Саляхов пришел с тростью. Говорит, травма дает о себе знать, из-за чего периодически трудно ходить без дополнительной опоры. ПНТЗ в зале представляет Юлия Зубарева. Юрист напоминает суду, что предприятие не отказывалось компенсировать пострадавшему моральный вред – на заводе Саляхову предлагали выплатить 150 тысяч рублей. «ПНТЗ был согласен выплатить 150 тысяч рублей. При рассмотрении заявления истца представителями ПНТЗ был проанализирован объем моральных страданий. Кроме того проанализирована судебная практика в рамках аналогичных обращений, где сумма морального вреда даже тяжелой степени тяжести не превышала 150 тысяч рублей», – рассказала суду Зубарева.

Ранее «Новый День» сообщал, что первоуралец планирует отсудить у Новотрубного завода 900 тысяч рублей. Дело в том, что три года назад он травмировал ногу на предприятии из-за невнимательности коллег. В итоге у молодого человека диагностировали оскольчатый перелом большой берцовой кости со смещением, также пострадал голеностопный сустав. Артур пробыл на больничном 1 год 8 месяцев. В будущем ему предстоит еще оперировать сустав.

Пострадавший сетует, что травма серьезно сказывается на его жизни – нога из-за нагрузок болит, не сгибается, равновесие на ней он держать не может. Активный отдых и спорт пришлось свести к минимуму.

Сейчас молодой человек продолжает работать на предприятии слесарем-ремонтником. Он трудится на полтора часа меньше, чем другие, и, как уточняет представитель ПНТЗ в суде, получает зарплату по факту отработанного времени.

В итоге суд встал на сторону Артура Саляхова, но исковое заявление удовлетворил частично. В пользу пострадавшего Первоуральский новотрубный завод должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Стороны пока не сообщают, будут ли обжаловать решение суда.

Первоуральск, Владислав Тринько

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