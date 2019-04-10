Пенсионер, сломавший ногу на территории ПНТЗ, отсудил у предприятия 150 тысяч рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Виктора Кузнецова, который требовал от Новотрубного завода полмиллиона за сломанную ногу на территории предприятия. На заседание пенсионер пришел с адвокатом. Представители ПНТЗ на заседание не явились. В итоге суд увеличил сумму компенсации до 150 тысяч рублей в пользу Виктора Кузнецова. Изначально пенсионер планировал отсудить полмиллиона.

Мужчина говорит, что мог бы отсудить больше, но из медицинских документов пропала информация о переломе берцовой кости. Есть лишь подтверждение резекции лодыжки. На данный момент бывший слесарь-репонтник ПНТЗ не планирует оспаривать решение Свердловского областного суда.

Как ранее сообщал «Новый День», пенсионер хотел отсудить у ПНТЗ полмиллиона рублей за то, что сломал ногу на территории завода из-за нечищеного от снега и льда тротуара. После травмы у Виктора Кузнецова проявился посттравматический артроз. В результате в 2018 году мужчина находился на больничном в общей сложности 275 дней. Пенсионер обратился в суд, чтобы добиться компенсации от предприятия. 10 января 2019 года суд решил взыскать с новотрубного завода в пользу Виктора Кузнецова 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь мужчина не работает на ПНТЗ, опекает 13-летнего внука. Кроме того, пенсионер оказывает финансовую помощь своей дочери – инвалиду второй группы и отцу, которому 92 года.

Пенсионер требует от ПНТЗ полмиллиона рублей за травму

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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