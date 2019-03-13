Из горизбиркома Екатеринбурга уходит бывший «волонтер Путина»

Из горизбиркома Екатеринбурга уходит Эльдар Валиуллин, который попал в информационную повестку в январе прошлого года, когда бдительные граждане заметили его на площадке для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты Владимира Путина.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат гордумы Константин Киселев, сегодня на заседании профильной комиссии было рассмотрено заявление Валиуллина о сложении полномочий «по семейным обстоятельствам». Председатель горизбиркома Илья Захаров добавил, что после профильной комиссии вопрос должна рассмотреть вся гордума на очередном заседании 19 марта. Поскольку в состав городского избиркома Валиуллин был рекомендован областным избиркомом, то и кандидатуру на замену должна предложить городским депутатам ИКСО. На следующем заседании, 9 апреля, гордума уже примет решение о назначении нового члена горизбиркома.

Напомним, в январе 2018 года на разных площадках в Екатеринбурге начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Однако бдительные наблюдатели 9 января обнаружили среди координаторов сборщиков подписей действующего члена избиркома Екатеринбурга – Эльдара Валиуллина. Он оказался одним из представителей общественной организации «Волонтеры Победы», которая координировала волонтеров. ФЗ о президентских выборах предусматривает запрет на привлечение членов избиркома к сбору подписей, но в данном случае, посчитали в облизбиркоме, закон не нарушен, так как молодой человек просто «стоял рядом и давал комментарии СМИ».

Екатеринбург, служба информации

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