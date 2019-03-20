Начат прием предложений по отбору нового члена избиркома Екатеринбурга

Избирательная комиссия Свердловской области начала прием предложений по замещению вакантного места члена избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, поскольку выбывший член избиркома Эльдар Валиуллин был назначен по представлению областного избиркома, то и кандидатура его преемника должна быть представлена той же инстанцией. Облизбирком будет готовить свое представление с учетом предложений общественных организаций, которые он принимает до 26 марта включительно. Кроме общественных объединений, кандидат в горизбирком может быть выдвинут собранием избирателей по месту жительства или работы. Предложения от парламентских партий не принимаются – их представители в городском избиркоме уже есть.

Напомним, вчера гордума Екатеринбурга приняла досрочную отставку члена избиркома с правом решающего голоса Эльдара Валиуллина. Однажды молодой человек попал в информационную повестку – в январе 2018 года его заметили на одной из площадок, где проходил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Бдительные граждане сочли действующего члена избиркома одним из координаторов волонтеров. ФЗ о президентских выборах предусматривает запрет на привлечение членов избиркома к сбору подписей, но в данном случае, посчитали в облизбиркоме, закон не нарушен, так как молодой человек просто «стоял рядом и давал комментарии СМИ».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

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