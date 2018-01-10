«Стоял рядом и комментировал, но не участвовал»: глава ИКСО о скандале с членом горизбиркома и сбором подписей за Путина

Избирательная комиссия Свердловской области не нашла нарушений в действиях члена горизбиркома Екатеринбурга Эльдара Валиуллина, которого бдительные горожане и журналисты ранее заподозрили в участии в сборе подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

«Действительно, член избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин был 5 января в одном из екатеринбургских торговых центров на месте сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации. Находясь рядом с пунктом приема таких подписей, он дал комментарий представителю СМИ о порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на президентский пост», – признают в облизбиркоме. Вместе с тем, говорится в официальном заявлении ИКСО, договор о сборе подписей с Валиуллиным заключен не был. «Исходя из установленных обстоятельств, Эльдар Валиуллин не являлся координатором и организатором мероприятий, связанных со сбором подписей, и какого-либо участия в этом процессе не принимал. В связи с этим он не нарушил установленный для членов избирательных комиссий с правом решающего голоса запрет на участие в сборе подписей избирателей. Комментарии Эльдара Валиуллина, распространенные в средствах массовой информации об участии избирателей в сборе подписей, не могут служить основанием для выводов о нарушении федерального избирательного законодательства», – сообщили в ИКСО.

Поясним, что 9 января корреспондент РИА «Новый День» при подготовке материала о сборе подписей за кандидатов в президенты связался с пресс-секретарем свердловского отделения общественной организации «Волонтеры Победы» Анастасией Семеновых, которая сообщила, что «контактным лицом по данному мероприятию является Эльдар Валиуллин». Информация о ходе сбора подписей от него была получена, аудиозапись разговора имеется в редакции.

На завтрашнее утро назначен брифинг председателя облизбиркома Валерия Чайникова, посвященный, в том числе, и этой ситуации.

Екатеринбург, служба информации

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