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Среда, 10 января 2018, 10:14 мск

Екатеринбург

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Свердловская область отметилась первым скандалом на президентских выборах: начат «разбор полетов»

В Свердловском избиркоме начали проверку инцидента с членом екатеринбургского избиркома Эльдаром Валиуллиным, который комментировал журналистам сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в качестве координатора этого процесса.

По данным РИА «Новый День», в областном избиркоме планируют подробно изучить ситуацию, чтобы потом предоставить информацию в Центризбирком. Пока официальных комментариев облизбирком не дает, но обещает предоставить их чуть позже. По некоторым данным, вчера вечером мог состояться разговор между председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и председателем облизбиркома Валерием Чайниковым. Во всяком случае, вчера она заявила агентству ТАСС, что планирует этот разговор: «Мы узнаем у наших коллег из Свердловской области, что там происходит на самом деле, и на следующем заседании комиссии озвучим».

Напомним, вчера в редакцию обратился житель Екатеринбурга, который узнал в координаторе сборщиков подписей за Путина действующего члена горизбиркома. Между тем в ч.7 ст. 36 федерального закона о президентских выборах говорится: «Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается». Мнения опрошенных редакцией юристов разделились. Иван Кадочников считает, что координация сборщиков – это не участие в сборе подписей, следовательно, нарушений нет. Бывший депутат заксо Евгений Артюх, напротив, убежден, что организационная деятельность – тоже участие.

Добавим, что из интернет-сообщества «Волонтеры Победы в Свердловской области» исчезла ссылка на личную страницу Эльдара Валиуллина. На звонки он не отвечает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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