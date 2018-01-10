Медвежья услуга Путину: саратовские чиновники оскандалились на президентских выборах из-за сбора подписей (ФОТО)

На президентских выборах едва не разгорелся очередной скандал: чиновники в Саратовской области пригласили местных жителей поставить подписи за выдвижение в президенты действующего главу государства Владимира Путина. Однако после того, как на нарушение закона обратили внимание журналисты, соответствующие сообщение исчезло с сайта районной администрации, а в региональном избиркоме сочли оказанную Путину медвежью услугу «неточностью».

Инцидент произошел в Балаковском районе. Накануне на сайте районной администрации появилось сообщение о том, как и где местные жители могут оставить подпись за выдвижение Путина. При этом особо подчеркивалось, что сбор подписей продлится до 25 января.

Скриншот сайта администрации Балаковского района, fn-volga.ru

После обращения корреспондента местного агентства «Свободные новости» за комментарием в избирательную комиссию Саратовской области в избиркоме пообещали разобраться с ситуацией, после чего «информация с сайта районной администрации исчезла в течение 15 минут», отмечают журналисты. Тем не менее сообщение осталось доступным в кэше Google.

Позже в облизбиркоме назвали приглашение балаковцам поставить подпись за Путина «неточностью», допущенной муниципальными чиновниками. Руководитель отдела по работе со СМИ и общественными организациями регионального избиркома Татьяна Комольцева сообщила о подготовке письма главам районов с требованием «уделить неукоснительное внимание на соблюдение закона». «Сейчас мы разъяснение подготовим и направим во все администрации», – сказала она. При этом представитель облизбиркома выразила надежду, что подобное больше не повторится.

Ранее появились сообщения о принудительном сборе в Саратове подписей за выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ. Отмечалось, что городские чиновники якобы заставляют главных врачей медучреждений и учителей собирать подписи коллег в поддержку действующего главы государства.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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