Элла Памфилова: «Любой член избиркома, нарушивший закон, будет немедленно уволен»

Любой член избиркома любого уровня, который непосредственно участвует в сборе подписей в поддержку того или иного кандидата в президенты, будет немедленно уволен. Об этом только что заявила на заседании ЦИК РФ ее председатель Элла Памфилова. «Нельзя совмещать и то, и другое, нужно выбрать что-то одно. Или уходите в отпуск, или увольняйтесь, что хотите делайте, но не нарушайте закон. Мы же и дальше будем говорить большущее спасибо всем, кто будет предупреждать или информировать нас», – сказала она.

Ее позицию поддержал заместитель Николай Булаев: «Центризбирком никогда не давал повода усомниться в том, что он всегда действует в рамках закона. Если будет выявлено, что подписи собираются кем-нибудь из членов участковых комиссий, то эти подписи никогда не будут признаны действительными», – подчеркнул он.

Никаких имен председатель ЦИК не называла, но можно предположить, что речь идет о вчерашнем скандале на Урале. Напомним, вчера в редакцию обратился житель Екатеринбурга, который узнал в координаторе сборщиков подписей за Путина действующего члена горизбиркома. О ситуации быстро узнали в ЦИКе и пообещали провести проверку.

Отметим, что в горизбиркоме отрицают причастность члена комиссии Эльдара Валиуллина к сбору подписей. По словам председателя Ильи Захарова, его подчиненный просто находился на точке сбора и дал несколько неосторожных комментариев журналистам. Сам виновник инцидента на звонки не отвечает.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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