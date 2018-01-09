Начальник-невидимка, мэр-оборотень и миллионер, ищущий спонсоров: чудеса и проблемы «президентских» штабов

В первую рабочую неделю 2018 года в Свердловской области, как и по всей стране, в полном разгаре процесс сбора подписей за регистрацию кандидатов в президенты. Вовсю работают штабы большинства кандидатов. Но у одного из них штаб оказался глубоко законспирированным, практически – подпольным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, в данный момент работающего президентом РФ, осуществляет общественная организация «Волонтеры Победы». Но ни адреса, ни телефона предвыборного штаба кандидата в регионе они не знают. «Мы в основном с Москвой работаем, попробуйте через поиск», – посоветовал координатор волонтеров по Свердловской области Эльдар Валлиулин. Также он сообщил: «Число уже собранных подписей мы официально не сообщаем, потому что какой-то процент еще будет отбракован. Но число пунктов сбора будет увеличено». Никакой информации о штабе Владимира Путина в Свердловской области нет и в областном отделении «Единой России». «Штаб еще не открыт, так что ни где он будет, ни кто его возглавит, я подсказать не могу», – ответил на вопрос РИА «Новый День» пресс-секретарь СРО ЕР Максим Бестфатер. Тем не менее, по его словам, уже на этой неделе партия включится в процесс сбора подписей. Единороссы будут обучать сборщиков, предоставлять им конструкции, на фоне которых они будут работать, а кто-то из партийцев и сам станет сборщиком.

Есть версия, согласно которой штаб давно создан и функционирует, но не публично, а возглавляет его «серый кардинал» области – первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, отвечающий за внутреннюю политику. Добавим к этому, что в последние дни в соцсетях начали появляться статусы свердловских депутатов с фотоотчетами на тему «Я подписался за Путина, а вы?».

Штаб «Яблока» в Екатеринбурге работает еще с конца декабря. Максим Петлин, член федерального бюро партии «Яблоко», рассказал РИА «Новый День», что на текущий момент в Свердловской области собрано 1400 подписей в поддержку их кандидата Григория Явлинского. «Подписи собирались не только в Екатеринбурге, но и в других городах области, где есть отделения партии «Яблоко». В основном собирали методом поквартирного обхода. Возникали и сложности, но в основном они касались графика работы нотариусов в праздничные дни», – рассказал Петлин.

Кандидат в президенты от «Монархической партии» Антон Баков сообщил, что предвыборный штаб возглавил его младший сын Михаил, офис находится в ТЦ «Филитц». «Так что если кто-то хочет принести мне деньги на победу над Путиным – приходите, туда даже с большими сумками пускают», – пригласил он. Подписи собирать основатель «Империи Романовых» еще не начал – как пояснил Антон Алексеевич, он только вчера открыл избирательный счет, на который перевел 90 млн рублей.

Один из самых активных штабов в Екатеринбурге – штаб кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак. Его руководитель Евгений Рон рассказал, что на сегодняшний день главнейшая задача – собрать необходимое количество подписей. «На сегодняшний день собрано уже более половины. Надеемся закончить числу к пятнадцатому-шестнадцатому. Мы работали все каникулы, собирали и на улицах, и среди друзей, знакомых, единомышленников, был и поквартирный обход. Не 1 января, конечно, по квартирам ходили, а попозже, мы же понимаем, что тревожить людей в праздники не комильфо. После того как закончим с подписями, будем обсуждать вопросы агитации», – сообщил Рон.

Именно со штабом Собчак был связан первый «скандал в благородном семействе» этого года. Известный своими либеральными взглядами мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обвинил не менее либеральную Ксению Анатольевну в сговоре с «путинским режимом». В своем видеоблоге Ройзман заявил: «Всем финансово-промышленным группам в регионе спущены указания собирать подписи. Будут собирать подписи – Путин/Cобчак». Либеральная общественность раскололась: они обвиняли в предательстве Ройзмана, другие – Собчак. Третьи вспоминают прежние сомнительные высказывания Ройзмана и иронизируют: «Никогда такого не было, и вдруг – опять!»

Сборщики подписей кандидата от «Партии роста» Бориса Титова работают в основном на улицах. По сообщению пресс-службы партии, Свердловская область стала одним из лидеров по поддержке их кандидата. К сожалению, телефон регионального отделения на момент написания материала не отвечал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

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