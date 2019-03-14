Прокуратура обвинила пожарного в халатности, приведшей к гибели старика и ребенка

Пожарного из Верхотурья будут судить по обвинению в преступной халатности, повлекшей гибель двух человек, в том числе маленького ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, речь идет о громком деле, по которому уже вынесен один приговор. Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября 2017 года в жилом доме на улице Малышева в Верхотурье. В крайне тяжелом состоянии в больницу с указанного адреса были доставлены двухлетняя девочка и ее трехлетний брат. Дедушка малышей, мужчина 1953 года рождения, скончался в машине скорой помощи, девочка – позже в больнице. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред. Поджигателем оказался сосед – 31-летний Виктор Чупров. В ночь на 11 октября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь двухквартирный одноэтажный деревянный дом, в одной из квартир которого жил мужчина, с которым Чупров был в ссоре. К своему врагу он попасть не смог, поэтому поджег дом с другой стороны. Семья, которая там проживала, не имела никакого отношения к конфликту двух мужчин. Поджигатель приговорен к пожизненному лишению свободы.

Но, как выяснила прокуратура, жертв могло бы быть меньше, если бы помощник начальника караула пожарно-спасательной части действовал решительнее. По данным надзорного органа, едва приехав на место ЧП, пожарный узнал от соседей, что в горящем доме находятся 65-летний мужчина-инвалид и двое детей в возрасте 2 и 3 лет, которые не смогут выбраться из огня самостоятельно. Несмотря на это, войдя в дом, пожарный не проверил детскую кроватку, в которой находились дети, и диван, на котором лежал мужчина-инвалид, хотя площадь квартиры составляла менее 40 кв. м, и покинул жилище. Несмотря на просьбы соседей, от дальнейших поисков и принятия мер по спасению людей пожарный отказался, заявив, что их гибель неизбежна.

В итоге попытку спасти пенсионера и детей на свой страх и риск предпринял отец малышей, который успел приехать из другого населенного пункта (на расстоянии порядка 20 км). Несмотря на принятые им и соседями меры по спасению, пожилой мужчина скончался. Также в результате острого отравления окисью углерода, несмотря на оперативное доставление в больницу, умерла двухлетняя девочка. Ее трехлетний брат выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред. Между тем пожарный, желая скрыть свое бездействие, указал в рапорте, что дети и мужчина-инвалид были спасены им и его коллегами.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верхотурский районный суд. Санкцией ч. 3 ст. 293 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо в виде принудительных работ на срок до 5 лет.

В ГУ МЧС по Свердловской области отказались комментировать действия пожарного, обвиненного в халатности.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 14.03.19

Салют на 13 минут, две тысячи тарелок с гречкой и четыре туалета: в Екатеринбурге готовят программу празднования Дня Победы. / Урал засыпает снегом: ГИБДД предсказала всплеск аварийности (ВИДЕО). / Гендиректор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов ушел в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»