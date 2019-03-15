Владельцы «опасных» псов против списка МВД: «Он составлен человеком, который собак в жизни не видел»

Владельцы собак продолжают обсуждать опубликованный несколько дней назад список опасных пород псов, который составили в МВД России. Напомним, в ведомстве посчитали, что к «кусачим» относятся 70 пород, среди которых доберманы, немецкие овчарки, мастифы, шарпеи, бультерьеры. На основе списка собираются разработать правила выгула таких животных, которых можно будет выводить лишь на определенные площадки либо всегда держать в наморднике и на поводке.

Эксперты не против последней части, но возражают против определения «опасная порода». «По-хорошему ‒ все собаки, способные кусаться, должны ходить в намордниках, но это не от породы зависит. Понятие «потенциально опасные породы» некорректно, оно не имеет под собой научного обоснования. Опасными могут быть отдельные особи. Если речь идет о заводских породах, то в стандарте каждой проявление агрессии ‒ это дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения», ‒ поясняет кинолог Ольга Старкова.

Владелица двух немецких овчарок и бультерьера Юлия Трубникова тоже уверена, что список составлял непрофессионал. «Список составлен человеком, который, судя по всему, собак ни разу в жизни не видел. Иначе как объяснить присутствие в нем фейковых пород собак? (речь идет, например, о добермане Рошина или овчарке Дауфмана, – прим. ред.). Человечество два тысячелетия приручало собак, занималось селекцией, придумывало различные виды дрессировки, а тут ‒ «оп» ‒ и все, все опасны. Причем в списке стаффорды, бультерьеры, немецкие овчарки, хозяева которых буквально живут на дрессировочных площадках, а покусы наносят и ведут себя агрессивно, в основном, собаки мелких пород и их безответственные хозяева. И вот еще аналогия: случилось ДТП, машину снимают с производства? Нет. Но машина же наехала! Но судят водителя. Также и должно быть с собаководами. Нужно повышать ответственность и обязывать дрессировать собак любой породы, а не только тех, кто выше колена», ‒ говорит собеседница «Нового Дня».

Вместе с тем, в Российской кинологической федерации напоминают, что есть породы, которые часто используются для травли, а также аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. «В связи с этим особенности их поведения остаются не до конца изученными. В частности, это американский бандог, бэндог, питбульмастиф, амбульдог, булли кута, бразильский бульдог, гуль донг, северокавказская собака, волко-собачьи гибриды, акбаш, бульдог алапахский чистокровный (отто), волкособ, гибрид волка, метисы вышеуказанных пород», ‒ перечислили в РКФ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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