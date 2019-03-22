Список опасных пород собак сократился в пять раз

Министерство внутренних дел России доработало список пород собак, которые признаны опасными для человека. Количество позиций в перечне уменьшилось в пять раз.

В прежней версии списка опасных пород фигурировали 69 наименований. По мнению заводчиков и кинологов, такое разнообразие говорило о том, что перечень составляли непрофессионалы. Полицейские приняли к сведению слова общественности и сократили список.

Теперь в нем присутствуют 13 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки. Отдельным пунктом выделены метисы.

В МВД уточнили, что на рассмотрении находится более 100 замечаний от общественности, не исключено, что список еще будет корректироваться до окончания общественных слушаний, передает «Интерфакс».

В отношении питомцев, которых официально признают потенциально опасными, будут действовать особые правила. Например, выгуливать таких собак необходимо только с намордником и на поводке. Свободу псу породы из списка можно будет дать только на огороженных территориях, принадлежащих их хозяевам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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