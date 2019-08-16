За выгул опасных собак без намордника хотят штрафовать

Россиян, которые выгуливают собак опасной породы без поводка и намордника, предлагают штрафовать. С инициативой выступила общественная организация «Коллективная защита».

В письме, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину, общественники предлагают ввести штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

Запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника прописан в законе «О жестоком обращении с животными», однако наказание за нарушение не предусмотрено, передает RT. Организация предлагает внести изменения в административный кодекс в виде отдельной статьи «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», – считают общественники.

Напомним, перечень пород собак, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, правительство РФ утвердило 30 июля, поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. В список вошли 12 пород собак и их метисы. Животных из этого списка нельзя выпускать на улицу без намордника и поводка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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