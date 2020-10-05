Владельцев крупных собак хотят обязать проходить курсы кинологов

Курсы кинологов хотят сделать обязательными для владельцев собак крупных пород. Такое предложение поступило на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Автор инициативы – руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. В письме к главе МВД активист указал, что в последнее время в средствах массовой информации часто появляются новости о нападении домашней собаки. По его словам, жертвами таких инцидентов становятся и взрослые, и дети.

Курдесов отметил, что при неумелом воспитании собаки крупных пород, включая бойцовых и сторожевых, могут стать угрозой как для окружающих, так и для самого владельца и его близких.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», – говорится в обращении.

В прошлом году правительство России утвердило перечень пород собак, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Животных из этого списка нельзя выпускать на улицу без намордника и поводка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

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