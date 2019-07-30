В России утвержден список пород собак, признанных опасными для людей

Правительство РФ утвердило перечень пород собак, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Животных из этого списка нельзя выпускать на улицу без намордника и поводка.

Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» вступят в силу с 1 января 2020 года. В список вошли 12 пород собак и их метисы – акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

«В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», – говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В том случае, если домашний питомец породы из утвержденного списка, хозяину запрещается выводить пса на улицу без намордника и поводка. Свободу собаке можно предоставить только на территории, которая находится в собственности владельца животного. Однако двор для выгула должен быть огорожен и оснащен предупреждающей табличкой при входе.

Первоначальный вариант списка содержал 69 пород. После прохождения общественных слушаний перечень существенно сократился. Власти учли мнение специалистов из общественных кинологических организаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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