Закон об обращении с животными: «Подарок россиянам к новому году мог быть лучше»

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, еще до Нового года подпишет новый закон об обращении с животными, а его принятие в экстренном режиме произошло потому, что дедлайн был поставлен «вне Охотного ряда». Итоговый документ «написан неряшливо и требует корректировки», но даже такой закон лучше, чем статус-кво. Об этом в интервью РИА «Новый День» сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. «Подарок россиянам к новому году мог быть лучше, если бы Дума так не гнала», – подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что замечания к закону касаются сразу нескольких моментов. Так, документ сфокусирован на обращении с бездомными животными, которых предполагается отлавливать, стерилизовать и выпускать обратно – и эту модель фракция «Справедливой России» полностью поддерживает.

«Но при этом учет количества животных, которые будут проходить через приюты, будет осуществлять само руководство приюта, – отметил Шеин. – Так не бывает. Государство осуществляет заказ, государство платит деньги за животных, которые прошли через приюты, то есть количество денег, которое приют получает, зависит от потока. Но при этом учет животных осуществляет само руководство приюта. То есть эта схема абсолютных приписок, выкачивания денег из бюджета. Понятно, что порядочные люди этим не будут заниматься. Но модель написана таким образом, что она открывает для этого не просто лазейку, а широкие врата».

Еще одна проблема связана с терминологией, говорит собеседник агентства – так, в законе сказано, что не распространится на сельхозживотных и подопытных животных. «Тут есть проблемы с глоссарием. Когда мы говорим про терминологию, это не абстрактный разговор, а самый предметный – если неправильно определена терминология, это позволяет закон не выполнять. А с глоссарием там есть сложности», – отмечает депутат.

Кроме того, закон написан так, что он вводит запреты, которые не будут реализовываться. «И сразу после подписания закона президентом – а мы понимаем, что он подпишет его до новогодних праздников или сразу после них – будет введен запрет на выгул собак везде, кроме специально отведенных для этого мест, – пояснил Шеин. – Но мы же понимаем, что никто этих специальных мест не отведет за оставшееся время. Больше того, количество этих мест не регламентировано, исходя из каких-то правил, поэтому ничто не помешает условной мэрии условного Новосибирска определить одно такое место для выгула где-нибудь на городской окраине. Или с конными прогулками, которые также запрещаются. Понятно, что по факту они не будут запрещены, они будут реализовываться».

Фактически человек, который в новом году по привычке выйдет в сквер погулять с собакой, будет считаться нарушителем. Однако пока за это «нет административной ответственности, и никто, понятное дело, пока не будет его привлекать».

«Штрафы пока не прописаны. Но полиция может сделать замечание – идите отсюда, вы поступаете неправильно, – пояснил парламентарий. – Я не думаю, что будут какие-то конфликты. Я к тому, что нам часто говорят – народ России не может жить в правовом государстве потому, что не уважает закон. А как можно уважать то, что изначально написано так, что работать не может?»

Еще один проблемный момент касается полномочий, которые Госдума решила отдать правительству РФ – это составление списка опасных пород собак. «В законе сказано: правительство определяет перечень потенциально опасных собак, – отметил Олег Шеин. – Не пород собак, а собак. Но есть некоторая разница между перечнем пород собак, и перечнем собак. Что это будет – Тузик, Шарик, Рекс? Это к вопросу о терминологии. Можно было чуть-чуть погрузиться и прийти к взвешенному решению. Это да, потребовало бы работы на Охотном ряду (Государственная дума находится в здании на Охотном ряду, 1). Но Охотный ряд, собственно, для этого и существует».

Парламентарий напомнил, что редакция закона с поправками ко второму чтению появилась у депутатов только в 10:05 – при том что голосование по документу прошло уже в полдень.

«Можно было не гнать сроки до Нового года, а взять небольшую динамическую паузу, буквально неделю, выверить текст, вычитать его и сделать уже вполне сбалансированную редакцию, – считает Олег Шеин. – Так работать нельзя. Я один из не просто сторонников, но инициаторов принятия этого закона. Но процедура, которая была реализована при рассмотрении его во втором чтении, к сожалению, была весьма поспешной».

Собеседник агентства рассказал, что внесенный еще в 2010 году законопроект последние месяцы обсуждался, однако в достаточно узких кругах и без широкого освещения. При этом срок внесения поправок был ограничен 2015 годом – однако некая узкая группа людей свои поправки сумела внести в обход регламента.

«Проходили какие-то дискуссии, обсуждения, но эти дискуссии проходили на неформализованных площадках. Вот было одно совещание, я о нем узнал случайно, его проводил уважаемый мною коллега Владимир Бурматов с представителями министерств и ведомств, – рассказал Олег Шеин. – Из депутатов там были два человека – Бурматов и я. Но так не делается. Есть переговорный процесс, процедура должна выглядеть иначе. Например, [в Госдуме] формируется рабочая группа, туда могут войти любые желающие».

Фактически же получилось так, что законотворческого процесса исключены те, кому народ России делегировал это право, то есть парламент Российской Федерации, констатировал депутат. «Так происходит, когда парламент существует только для красоты, потому что в 21 веке нельзя без него – и Туркмения с парламентом, и Северная Корея с парламентом, без парламента некрасиво, – пояснил собеседник агентства. – Но парламент не является центром принятия решений – ни по глобальным вопросам, ни по каким-то тактическим. В этих условиях процедура регламентная тем более является чисто формализованной. И если реальная власть может без нее обойтись – да и черт бы с ней».

«Конечно, была поставлена цель принять до Нового года, – полагает парламентарий. – Был дедлайн, и он был определен за пределами Охотного ряда. Люди, которые принимали это решение, исходили из того, что они и есть реальная власть, и поэтому никаких советов с Охотного ряда им даром не надо: они сами все придумают, сами все продумают, им так легче, сподручнее, и чего время терять».

Вместе с тем, отметил Шеин, даже такой закон лучше, чем никакого – именно поэтому фракция «Справедливой России» в третьем чтении проголосовала «за» документ. «Здесь нет трагедии, а есть тема донастройки, – считает он. – Текст закона далеко не идеальный, и с ним надо работать».

Депутат предположил, что поправки в закон могут быть внесены уже в следующем году. Не исключено, что одна из них будет касаться проблемы, которая в данный момент новым федеральным законом не затронута – это регистрация собак. Такие меры, отметил депутат, исключили бы существующую сегодня проблему роста числа бродячих псов.

У самого Олега Шеина тоже есть домашний любимец. «У меня замечательный котик», – рассказал он корреспонденту РИА «Новый День», и пожелал в Новом году всем владельцам домашних животных «продолжения счастья, потому что иметь дома друга – это огромное счастье».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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