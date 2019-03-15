Депутат Максим Иванов будет курировать единороссов на всех выборах в УрФО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов назначен заместителем руководителя Уральского МКС «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, для координации деятельности региональных и местных отделений партии в шести субъектах УрФО определены кандидатуры трех заместителей руководителя Уральского МКС Ивана Квитки. «Кадровые вопросы будет курировать член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко, депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен ответственным за экспертно-аналитическую и учебно-методическую работу, депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов – за избирательные кампании в УрФО», – отметил Квитка.

Добавим, что в этом году на территории Уральского федерального округа пройдет несколько кампаний – выборы губернаторов Курганской и Челябинской областей, выборы депутатов городских дум в Кургане, Салехарде и Челябинске. В Свердловской области состоятся дополнительные выборы депутата Государственной Думы и депутата заксобрания. Кроме того, во всех регионах федерального округа пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

В Екатеринбурге ускорился рост цен на квартиры. / В Екатеринбурге аптеку заставили заплатить бабушке, которая упала на скользких ступеньках. / Владельцы «опасных» псов против списка МВД: «Он составлен человеком, который собак в жизни не видел». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»