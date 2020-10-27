Ответственным за все выборы-2021 на территории УрФО от ЕР стал челябинец

В Уральском МКС «Единой России» накануне старта крупнейшего выборного цикла произошли кадровые перестановки.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском исполкоме партии, комиссию по организации и проведению выборов на всей территории УрФО возглавит челябинец Владимир Мякуш, член президиума регионального политсовета Южного Урала.

«Учитывая колоссальный политический опыт и профессионализм Владимира Мякуша, было принято решение, что он возглавит комиссию по организации и проведению избирательных кампаний», – рассказал руководитель Уральского МКС ЕР Иван Квитка.

Кроме того, в состав МКС по должности вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, так как теперь он возглавил областное отделение партии.

Напомним, в марте 2019 года ответственным за все избирательные кампании в УрФО был назначен депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Однако в том же году он покинул МКС партии в рамках ротации.

Екатеринбург, Челябинск, Салехард, Тюмень, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Челябинск, Салехард, Тюмень. Другие новости 27.10.20

27 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Похоронщик из Нижнего Тагила убил приятеля и спрятал тело на кладбище (ФОТО). / В Свердловской области непогода задержится еще на сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»