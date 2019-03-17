Скончался хоккеист Виктор Кутергин

Сегодня стало известно о смерти Виктора Кутергина, известного советского хоккеиста и тренера. Ему было 66 лет. До дня рождения он не дожил всего несколько недель.

Виктор Александрович родился в Свердловске 7 июня 1952 года. Он выступал за хоккейный клуб «Автомобилист», ижевскую «Ижсталь», за вторую сборную СССР. Был вице-чемпионом Советского Союза по хоккею. Также Виктор Александрович тренировал екатеринбургский клуб в сезонах 1993-1994 и 1994-1995.

В этом году на арене «Уралец» во время одного из матчей «Автомобилиста» под своды ледового дворца подняли именной свитер Кутергина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.19

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