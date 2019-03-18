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Понедельник, 18 марта 2019, 15:07 мск

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Лось из «Автомобилиста» занялся раздельным сбором пластика (ВИДЕО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» поддержал акцию «Буллитботл» по сбору и переработке пластиковых отходов, организованную КХЛ. Для сбора пластика на арене «Уралец» на прошлой неделе установили специальные корзины в виде хоккейных ворот.

Волонтеры, работавшие в КРК в дни матчей, рассказывали болельщикам, почему важно сортировать мусор и выбрасывать пластик отдельно.

В итоге за первую часть серии плей-офф, в которой «Автомобилист» играет против «Салавата Юлаева», собралось больше кубометра пластика. Сегодня днем регоператор Восточной зоны по обращению с твердыми коммунальными отходами ‒ ЕМУП «Спецавтобаза» ‒ вывез собранное с арены. Помогал процессу погрузки талисман «Автомобилиста» ‒ лосенок Автоша.

Лось Автик сдает пластик

«Это очень хорошо, в первую очередь, для экологии, для наших детей, для нашего будущего. Нужно все сортировать», ‒ сказал «Новому Дню» нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин.

Как рассказал главный инженер «Спецавтобазы» Сергей Манюшкин, весь собранный материал отправится на досортировку, чтобы отделить разные виды пластика друг от друга, а затем ‒ на переработку. Из бутылок, собранных на матчах, сделают специальные гранулы, а из них, в свою очередь, новую продукцию, например, дорожные ограждения, детские площадки, скамейки и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

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