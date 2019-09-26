Экологическая реформа на Урале споткнулась об отсутствие мусорсортировки

Мусорная реформа в Свердловской области продвигается медленно – как минимум, в той части, которая связана с вовлечением твердых коммунальных отходов во вторичную переработку. Об этом шла речь на круглом столе, организованном региональным министерством ЖКХ.

За без малого девять месяцев с момента старта новой системы, переработчикам и регоператорам не удалось наладить контакты и выстроить работу. Мешают сразу несколько причин. Во-первых, отсутствие в регионе мусоросортировочных мощностей. Во-вторых, никто не знает, сколько вторсырья нужно переработчикам. По словам заместителя начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО регионального минЖКХ Дианы Рыбаковой, регион пока не готов к введению системы раздельного сбора мусора. «Создание контейнерных площадок с раздельным накоплением – это перспектива, которой пока не заложено в территориальной схеме, потому что не заявлена конкретная потребность», – сказала Рыбакова.

При этом регоператоры тоже пока не могут начать передавать отходы переработчикам. На это указала и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. По ее словам, это невозможно сделать, пока не реализован механизм раздельного сбора ТКО. И в регионе никто не знает, какой способ оптимальный. Сама Зубова рассказала о двух – это дуальный сбор, когда жители относят мусор в два контейнера, для пищевых и для неорганических отходов, и многофракционный, когда на площадке стоят 5-7 видов контейнеров под разные фракции. «Дуальный сбор предполагает максимально глубокую выборку вторичных ресурсов, но этот метод применим, если есть мусоросортировочный комплекс. И для потребителя это более приемлемо – не надо делить ТКО на 5-7 категорий. Если говорить про пофракционный сбор, то вроде бы отсутствует необходимость мусоросортировочного комплекса, потому что предполагается, что сортировка будет проводиться благодаря ответственному поведению потребителя. Но опыт показывает, что при пофракционном сборе пищевые отходы иногда смешиваются с непищевыми, делая невозможной переработку последних», – отметила Зубова.

Она попросила участников рынка переработки высказаться, какой вариант представляется им более оптимальным. «Мы выступаем за создание единой системы по обращению с ТКО, чтобы каждый собственник и потребитель имел полное понимание, каким образом на него повлияет организация раздельного сбора – всем нужен экономический результат, удешевление услуги», – объяснила она.

Однако представители переработчиков оказались не готовы – ни к изменениям в законодательстве, ни к диалогу. Директор «Термопласта» Андрей Созонов заявил, что сортировка вовсе не нужна на уровне домохозяйств. «Что касается раздельного сбора – это или пиар, или некомпетентность. Сделайте нормальные сортировки, не надо дергать жителей. Причем тут люди и их сознание? Сознание потребителя в том, чтоб взять кулек и выкинуть его в бак, а не в подъезде и не в лесу», – экспрессивно заявил он.

Представитель компании, которая занимается сбором пластика у населения, Вячеслав Русинов, в свою очередь, посетовал на то, что дуальный сбор сделает невозможным извлечение полезных фракций из общей массы неорганического мусора даже с помощью самых современных сортировочных технологий. «Эту продукцию при дуальном сборе не вытащить, потому что мусоровоз сжимает 1 к 20 или даже 1 к 50. Сейчас пластик попадает в сетку, а если будет дуальный сбор, мы его не заберем с линии, он умрет на полигоне», – сказал он, отметив, что надо позволить переработчикам самим устанавливать контейнеры под отдельные виды мусора на площадках.

Директор регоператора Северной зоны Свердловской области ООО «Рифей» Федор Потапов в ответ на это заметил, что это не оптимальный вариант, поскольку теряется сам смысл реформы и введения института региональных операторов. «Институт регионального оператора создан для того, чтобы единое лицо занималось отходами, регулировало все, что попадает через него в общий поток обращения, в том числе работало с переработками, отгружало все отходы, собранные региональными операторами. Если мы пойдем по пути, когда каждый участник рынка переработки будет отдельно собирать фракции на контейнерных площадках, то будет хаос. У нас в территориальной схеме не будут учтены потоки, значит, когда мы пойдем нормативы накопления пересчитывать, эти объемы не будут учтены», – сказал он.

Глава Союза предпринимателей по сбору и переработке отходов производства и потребления Александр Таганкин заявил, что переработчики готовы работать с регоператорами. «Мы не будем лезть на площадки, вы сами что хотите, то и ставьте. Русинов, например, не переработчик, а посредник – он просто забирает и передает на переработку. Это нормально, но у нас много на рынке посредников, это лишнее звено, куда уходят деньги», – отметил он.

Рыбакова подытожила, что переработчики самостоятельно забирают только 7-8% от общей массы ТКО, при этом мощности они не увеличивают. «Мы говорим о том, как нам отсортировать 100% отходов, чтобы использовать их по максимуму. Вы, переработчики, должны быть соратниками регоператорам. Но даже не все сдают техотчеты, и мы не видим их, когда считаем обороты по региону. Нам нужна информация о том, сколько сырья и какого качества вам необходимо. Чтобы мы поняли, какой путь избрать – строительство мусорсортировочных комплексов, раздельный сбор, а если да, то какой – дуальный или многофракционный», – сказала Рыбакова.

Добавим, что пока вопрос со строительством мусоросортировочных станций в Свердловской области остается открытым. Инвестиционная надбавка на эти цели есть только в тарифе Северного регоператора, в Восточной и Западной зонах региона предполагается создание МСК за счет средств инвесторов, но конкретики по этому вопросу нет: в минЖКХ говорят, что интересанты среди представителей крупного бизнеса есть, но официально информация об этом не предоставляется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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