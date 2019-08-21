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Среда, 21 августа 2019, 14:58 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге в ближайшее время не появятся урны для раздельного сбора мусора

В Екатеринбурге не рассматривают вопрос о замене уличных урн для мусора на новые, предполагающие раздельный сбор. Об этом «Новому Дню» сообщил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.

По словам собеседника агентства, это может быть нерационально. «Во-первых, надо смотреть экономику. Во-вторых, как этот мусор отсортированный вывозить. Мне кажется, что это будет слишком дорого», – сказал он.

Напомним, ранее глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил, что к концу 2019 года раздельный – скорее всего, дуальный (органические и неорганические отходы) сбор – внедрят в трех городах региона, в том числе в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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